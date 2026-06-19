Niğde'de 10. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Niğde'de bir apartmanın 10. katından düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Niğde Merkez İlhanlı Mahallesi 40. Sokak'ta bulunan Damla Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. (20), henüz belirlenemeyen bir nedenle 11 katlı apartmanın 10. katından zemine düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede S.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı