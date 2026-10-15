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Niğde Bor'da operasyonda 1 kilo 103,30 gram uyuşturucu ele geçti, 1 kişi tutuklandı

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Niğde Bor'da operasyonda 1 kilo 103,30 gram uyuşturucu ele geçti, 1 kişi tutuklandı
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Niğde’nin Bor ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 103,30 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 8 dolu tüfek kartuşu ve 23 bin 150 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 103 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda; şüpheliler O.E., R.T. ve M.A.Ç.'nin ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 8 adet dolu tüfek kartuşu, 1 kilo 103,30 gram uyuşturucu madde ile 23 bin 150 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden O.E.'nin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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