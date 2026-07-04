Aksaray'da 44 kişinin yaralandığı otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Niğde-Ankara otoyolunda yolcu otobüsünün şarampole düştüğü ve 44 kişinin yaralandığı otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün Niğde-Ankara otoyolunun 207. kilometresi Aksaray Babakonağı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Irak'a giden Yahya A. idaresindeki 65 BJ 369 plakalı Best Van firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 207. kilometrede kontrolden çıkarak yolun sağındaki şarampole devrildi. Otobüsün ön ve yan camları kırılırken, kazada 3'ü otobüs sürücüsü ve görevlisi, 41'i yolcu olmak üzere toplam 44 kişi yaraladı. Yaralılar Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada tedavi altına alınan yaralı yolculardan Irak uyruklu Hazim Ahmet Şahap (47) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı