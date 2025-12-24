ABD'de pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını kaptı, dakikalarca bırakmadı

ABD'nin New York kentinde tasmalı olarak gezdirilen pitbull cinsi bir köpek, 1 yaşındaki çocuğu bacağından ısırarak dakikalarca bırakmadı. Köpek uzun süren çabaların ardından zorlukla durdurulurken, yaralı çocuk olarak hastaneye kaldırıldı. Köpek sahibine cezai işlem uygulanmaması tepki çekti.

ABD'nin New York kentinde pitbull dehşeti yaşandı. Tasmalı olarak gezdirilen pitbull cinsi bir köpeki 1 yaşındaki çocuğa saldırdı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay Manhattan'ın en işlek bölgelerinden biri olan Union Square yakınlarında meydana geldi. "Disco Bubba" isimli 2 yaşındaki pitbull, annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırarak çenesini kitledi. Sahibinin tasmasından çekmesine ve çevredekilerin çabalarına rağmen uzun süre durdurulamayan köpek, üreme organı bölgesine yapılan müdahalenin ardından talihsiz çocuğun bacağını bıraktı. Bacağından ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Cezasızlık tepki çekti

New York polisinden yapılan açıklamada ise olayın ardından bölgeden uzaklaşan köpek sahibine cezai işlem uygulanmadığı belirtildi. Karar sosyal medyada tepki çekerken, çocuğun ailesi köpeğin uyutulması için tüm yasal yollara başvuracaklarını açıkladı. - NEW YORK