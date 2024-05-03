New York'ta bir çift, kalabalık parkta aile ve çocukların gözü önünde battaniye altında ilişkiye girdi

New York City'de bir çift aile ve çocukların olduğu popüler parkta battaniye altında cinsel ilişkiye girdi. Çiftin ilişkiye girdiği anlara ait görüntü Titktok'da paylaşıldı.

Video, 52 milyon kez izlenerek, halkın şaşkın bakışları altında çiftin hareketlerini gösteriyor.

Video "New York City'deki Battery Park'ta güzel bir Pazar öğleden sonrasının tadını çıkarmaya çalışıyorum..." başlığıyla yüklendi ve çocuklar dahil ailelerin parkta keyifli vakit geçirdiklerini gösteriyor. Ancak kamera daha sonra çocukların sadece birkaç metre ötede oynadığı bir yere kayıyor ve iki kişinin battaniye altında ilişkiye girdiği görülüyor.

Videoyu yükleyen kişi, "Sadece New York'ta," yorumunu eklemiş. Videodaki kişilerin battaniye altında tam olarak ne yaptıkları belirsiz olsa da, bu durum yorum yapanların çoğu çiftin ilişkiye girdiğini söyledi.

Bir izleyici, "Bu kadar çok insanın önünde böyle bir şey yapmak beni şaşırttı," dedi. Bir diğeri ise, "Battaniyenin amacı neydi " diye sordu. Bir başkası ise, "Merak ediyorum, işleri bittiğinde kimse bir şey söyledi mi?" diye merakını dile getirdi.

Bazıları, çiftin ne yaptığını ve işlerini bitirdikten sonra ne olduğunu merak ederken, başka bir yorumcu ise, "Battaniyeyi çekip altında yoğun bir Twister oyunu olduğunu hayal edin," şeklinde esprili bir yorum yaptı.