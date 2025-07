New Jersey'de Sel Felaketi: 2 Ölü

ABD'nin New Jersey eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bir aracın dereye sürüklenmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin New Jersey eyaleti başta olmak üzere birçok bölgede etkili olan sel felaketinde can kaybı yaşandı. New Jersey'nin Plainfield şehrinde pazartesi günü başlayan şiddetli yağışların yol açtığı selde bir aracın dereye sürüklenmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Şehir yetkilisi, kurtarma ekiplerinin hızla müdahale ettiğini ancak her 2 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini aktardı.

New Jersey Valisi Phil Murphy yaptığı açıklamada, "Benzersiz değil, ama şu anda yüksek nem, yüksek sıcaklık ve yüksek fırtına şiddeti gibi bir hava modeli içindeyiz. Herkesin tetikte kalması gerekiyor" dedi.

" New York'ta kanal kanalizasyon sistemi yağmura dayanamayarak metro istasyonlarına taştı"

Orta Atlantik ve Kuzeydoğu genelinde yaklaşık 100 ani sel uyarısı yapıldı. Sel ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerdeki birçok havaalanında yüzlerce uçuş ertelenirken, bazıları da iptal edildi. New York metrosunun sular altında kalmasına ilişkin Metropolitan Ulaşım Otoritesi (MTA) Başkanı ve CEO'su Janno Lieber tarafından yapılan açıklamada, şehrin kanalizasyon sisteminin yağmura dayanamayarak metro tünellerine ve istasyonlara geri taştığını söyledi. Lieber, "Geçen gece olan şey, sistemimizde gerçekliğin bir parçası. Bu tür geri taşmalar saatte 4,5 santimetreden fazla yağış düştüğünde yaşanabilir. Bu kilit noktalarda sistemin kapasitesini artırmaları için New York şehriyle birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Metro seferlerine ilişkin açıklama yapan Lieber, gece boyunca yüzlerce kişinin çalışmasının ardından şu anda metro hizmetinin tamamen geri döndüğünü, Long Island Demiryolu ve Metro Kuzey banliyö tren hatlarının da tam kapasite çalıştığını söyledi.

New York metrosunda patlayan zeminden tazyikli su çıkmıştı

ABD'nin New Jersey eyaletinin bazı bölgeleri ile New York şehri ve Pensilvanya eyaletinin bazı kesimleri, pazartesi günü aralıksız sağanak yağışlarla sular altında kalmıştı. Birçok araç, yolların sular altında kalması nedeniyle güçlükle ilerlemiş, metro istasyonlarını da su basmıştı. New York metrosundan yayılan görüntülerde, istasyon merdivenlerinin şelaleye döndüğü, istasyonda patlayan zeminden tazyikli su çıktığı ve yolcuların vagonlarda mahsur kaldığı görülmüştü. New Jersey Valisi Phil Murphy, ani sel baskınları ve şiddetli yağışlar nedeniyle eyalette acil durum ilan edildiğini bildirmişti. - NEW JERSEY