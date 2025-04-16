Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Kalbine giden aort damarı yırtılan Önder, 12 saat süren bir ameliyat geçirdi.

HASTANEDE YAŞANANLARI ANLATTI

Tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan Independent Genel Yayın yönetmeni Nevzat Çiçek hastanede yaşananları anlattı. Çiçek açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "Bütün DEM Heyeti hastanedeydi. Bütün eş genel Başkanlar, birçok önde gelen siyasetçi oradaydı. Çok yoğun bir trafik vardı her kesimden insan geliyordu. Hastanenin kantin kısmında bir oda ayrılmış orada görüşmeler yapılıyor. Pervin Hanım ilk hastaneye gelenlerden biri ve şu ana kadar o da benim gibi hiç uyumamıştı.

"TANIMADIĞIMIZ İNSANLARDAN DUA ALIYORUZ"

Çok şaşırmamış aile ilgi alakaya. 'İnsan insanın zehrini alır' biz bunu buradan görüyoruz dediler. O kadar çok paylaşım olmuş. Bine yakın çağrı geldiğini söylediler. İnsanlar çok yoğun, tanımadığımız insanların duasını alıyoruz dediler.

"KAHTALI MİÇE'NİN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISIYMIŞ"

Sırrı abinin çok fazla hayatı bilinmiyor. Fotoğrafçılık da yapmış. Aileden öğrendim bugün, yakın zamanda vefat eden Kahtalı Miçe ile çok yakındı. Kahtalı Miçe'nin düğün fotoğrafçısı sırrı abiydi. Toplumun her alanında aslında teması olan bir insan."