Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Nevşehir-Kayseri kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Kayseri kara yolu Ürgüp kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 AHZ 68 plakalı otomobil ile 34 PT 5832 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile 1 yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı