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Nevşehir Göreme'de çöken peribacasında kayalar altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti

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Nevşehir Göreme'de çöken peribacasında kayalar altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Nevşehir Göreme'de çöken peribacasında kayalar altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
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Nevşehir'in Göreme beldesinde Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki bir peribacası, aşırı yağış kaynaklı toprak kayması sonucu çöktü. Vali Kök ilk bilgilere göre iki kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti; çalışmalarla kayalar altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde çöken peribacasında kayalıklar altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede kriz masası oluşturulurken Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip ediyor. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Kök, aşırı yağışlardan kaynaklı toprak kayması sonucu peribacasının yıkıldığını ve ilk bilgilere göre kayalıklar altında kalan iki kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Yapılan çalışmalarla kayalıklar altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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