Nevşehir'den Kastamonu'ya giden aile Ilgaz'da kaza yaptı, anne öldü, 3 kişi yaralandı

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Nevşehir'den çocuklarının üniversite eğitimi için Kastamonu'ya giden ailenin bulunduğu araç ile başka bir aracın çarpıştığı kazada anne hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ilgaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuklarını üniversite eğitimi için Kastamonu'ya bırakmak için Nevşehir'den yola çıkan ailenin bulunduğu araç ile başka bir araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipler, sevk edildi. Kazada anne Y.G.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, 3 yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı