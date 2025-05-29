Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Nevşehir-Kayseri Karayolu'nda kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeritten gelen minibüsle çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Nevşehir'de kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritten gelen minibüsle çarpıştı. Bir tırın da karıştığı kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir- Kayseri Karayolu Bozca köyü mevkide meydana gelen kazada, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DPA 759 plakalı Volkswagen marka otomobil, karşı şeride geçerek Kayseri'ye turist taşıyan 50 ADL 515 plakalı Mercedes marka minibüsle çarpıştı. Minibüsün arkasından gelen 50 NV 525 plakalı tır da duramayarak 2 araca da çarptı. Kazada otomobilde bulunan anne, baba ve 1 yaşındaki bebek ağır yaralanırken, minibüste bulunan şoför, 2 turist ve 1 rehber de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kolluk kuvvetleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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