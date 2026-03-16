Nevşehir'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Nevşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücüler kendilerini savunarak kaza anını anlattılar. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücü, "Araçlar bir anda durdu. Vurmaya mecbur kaldım, frene basmaya fırsat kalmadı" diyerek kendini savundu.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Uzer Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan D. idaresindeki 50 ABB 818 plakalı hafif ticari araç, önünde trafik yoğunluğu nedeniyle duran Zafer T. idaresindeki 38 D 8272 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil de önünde bulunan Mustafa K. yönetimindeki 50 AFT 343 plakalı otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Zafer T., "Önümde araçlar duruyordu. Ben de önümdeki araçtan yaklaşık 4 metre geride bekliyordum. Arkadan gelen araç bana çarptı. Ben de önümdeki araca çarptım" dedi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan D. ise, "Ben sol şeritte seyrediyordum. Araçlar bir anda durdu. Vurmaya mecbur kaldım, frene basmaya fırsat kalmadı" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı

Dünyanın bir yerinde daha çatışma! Başkenti savaş uçaklarıyla vurdular
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar

Trump, İran'ın vazgeçilmez yerini tehdit etti: Tek kelimeme bakar
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda

Türkiye'nin komşusunu da savaşa çekiyorlar! Vurulan yerin önemi büyük
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

Türk aileye alçak saldırı! Kapıyı açar açmaz çığlık attı
Aylar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe Osimhen'i isteyince olanlar olmuş

Fenerbahçe Osimhen'e masaları yumruklatmış
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti

İlber Hoca'ya veda! Tabutun başında dua eden isim, dikkat çekti
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

Türk aileye alçak saldırı! Kapıyı açar açmaz çığlık attı
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon

Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon