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Nevşehir'de Yurtiçi Kargo Aracında 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Nevşehir'de Yurtiçi Kargo firmasına ait bir aracın içerisinde düzensiz göçmenler yakalandı. Aracın şoförü de gözaltına alındı.

Nevşehir'de Yurtiçi Kargo firmasına ait bir aracın içerisinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Kayseri'den hareket edecek Yurtiçi Kargo firmasına ait bir aracın içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve şahısların İstanbul'a gidecekleri bilgisi alındı. Ekiplerce; Avanos ilçesine bağlı Topaklı Bölge Trafik İstasyonu'nda kargo aracı durdurularak yapılan kontrollerde araç içerisinde Suriye uyruklu A.B. (19) ile V.S. (30) yakalandı. Aracın şoförü E.S. de gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yurtiçi Kargo Nevşehir Göçmen Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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