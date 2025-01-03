Nevşehir'de Yılbaşı Denetimleri: 63 Bin Kişi Sorgulandı

Nevşehir'de alınan yeni yıl tedbirleri çerçevesinde, jandarma ve polis uygulama noktalarında 63 bin 107 kişinin sorgusu yapıldı.

Yılbaşı tatili nedeniyle Kapadokya bölgesinde 115 uygulama ve denetleme noktasında bin 618 jandarma ve polisin görev yaptı. Yapılan denetimlerde 3 dron ve 7 özel eğitimli köpekler de yeni yıl denetimlerine katıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 27 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında il genelinde 63 bin 107 kişinin sorgusu yapıldı. 229 olaya müdahale edilirken, 59 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 18'i ise tutuklandı.

Aramalarda ve kontroller de ayrıca 2 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca ve 4 adet kesici-delici alet ele geçirildi. - NEVŞEHİR