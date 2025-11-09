Haberler

Nevşehir'de Yangında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde, 87 yaşındaki Şaziye B. bahçesindeki otları yakarken çıkan yangında hayatını kaybetti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale etmek isterken yangının ortasında kalan yaşlı kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni jandarma tarafından araştırılıyor.

Nevşehir'de 87 yaşındaki Şaziye B. isimli yaşlı kadın, bahçesindeki otları yakmak isterken çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Olay Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda yalnız yaşayan Şaziye B., bahçesindeki kuru otları temizlemek amacıyla ateş yaktı. Ancak rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına alamayan yaşlı kadın, yangını söndürmeye çalıştığı sırada alevlerin arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Dumanları fark eden bir komşu, olay yerine geldiğinde acı manzarayla karşılaştı ve hemen cami cemaatinden yardım istedi. Öğle namazı sırasında durumun duyulmasının ardından, köy sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede Şaziye B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
