Nevşehir'de Yabancı Uyruklular Arasında Kanlı Kavga

Güncelleme:
Nevşehir Hacı Rüştü Mahallesi'nde yabancı uyruklular arasında çıkan kavgada kılıç ve demir sopalar kullanıldı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de yabancı uyruklu şahısların karıştığı kavgada kılıç ve demir sopalar havada uçuştu. Kavgada 1 kişi yaralanırken kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, Hacı Rüştü Mahallesi Garaj Sokak üzerinde yaşandı. İnşaat işlerinde çalışan yabancı uyruklu 2 şahıs arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya ailelerinin de karışmasıyla sokak savaş alanına döndü. Kılıç ve demir sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralanırken, cadde üzerinde bulunan bazı araçlarda zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraflardan 7 kişi polis ekiplerince gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca kavgada kullanılan 1 adet kılıç ve 2 adet demir boruya da el konuldu.

Kavgaya karışan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün adli makamlara sevk edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
