Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i turist 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza sabah saatlerinde Uçhisar Beldesi Göreme yolu, Uçhisar Kalesi altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı yağış nedeniyle sürücü M.K., kullandığı 50 AEJ 140 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen ve Kapadokya bölgesini gezmeye gelen turistleri taşıyan C.K. idaresindeki 50 US 707 plakalı minibüse çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı. Kazada minibüste bulunan yabancı uyruklu bir turist ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR