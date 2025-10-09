Nevşehir'de Tır ile Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı

Nevşehir'de tır ile mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Ürgüp- Kayseri Karayolu üzerindeki Sarıhıdır Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 31 AVS 214 plakalı tır ile tarım işçilerini taşıyan Salih E. (52) yönetimindeki 06 ENL 348 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada tır sürücüsü ile minibüsteki 5'i çocuk, 8 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 9 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR