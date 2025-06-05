Nevşehir'de Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne 22 Bin Lira Ceza

Nevşehir'de Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne 22 Bin Lira Ceza
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Nevşehir'de motosikleti ile akrobatik hareketler yaparak trafikte tehlike yaratan sürücü yakalandı ve toplamda 22 bin 687 lira idari para cezası uygulandı.

Nevşehir'de motosikleti ile akrobatik hareketler yaparak trafikte tehlikeli seyreden sürücü yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Olay Nevşehir Ürgüp karayolu Üç Güzeller mevkiinde yaşandı. Ehliyetinin yetersiz olduğu öğrenilen sürücü, yolda akrobatik hareketler yaparak hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak seyretti. Tek teker üzerinde giren sürücünün görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca emniyet ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda; yakalanan sürücüsün sürücü belgesinin yetersiz olduğu tespit edildi. Sürücüye sürücü belgesinin sınıfına uygun olmayan aracı kullanmaktan sürücüye 9 bin 267 lira araç sahibine de 9 bin 267 lira, izin alınmaksızın motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmaktan 2 bin 167 lira, Kara yolunda kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmaktan 993 lira ve trafik güvenliği ve düzenine ilişkin diğer kural, yasak ve yükümlülüklere uymamaktan da 993 lira olmak üzere toplamda 22 bin 687 lira idari para cezası uygulandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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