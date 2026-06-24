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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si bebek 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si bebek 4 yaralı
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Nevşehir-Kayseri kara yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2'si bebek 4 kişi yaralandı, hastanede tedavi altına alındı.

Nevşehir'de meydana gelen kazada kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2'si bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir-Kayseri kara yolu Sarıhıdır köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Ö. idaresindeki 06 FA 2454 plakalı otomobil takla atarak orta refüje düştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si bebek 4 kişi ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol aracın çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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