Direksiyonda bayıldı, boş dükkana çarparak durabildi

Nevşehir'de seyir halindeyken direksiyon başında bayılan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki boş dükkana daldı. Kazada can kaybı yaşanmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sümer Mahallesi Yeni Zahire Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 AFE 250 plakalı otomobilin sürücüsü seyir halindeyken fenalaşarak direksiyon başında bayıldı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan boş bir dükkana girerek durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, boş iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, iş yerinde oluşan hasarın tespiti için çalışma yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, büyük bir faciaya dönüşmeden atlatılan kazanın yaşandığı anlar çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak hızla boş dükkana girdiği anlar yer aldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
