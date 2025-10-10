Haberler

Nevşehir'de Sosyal Medyadan Yanıltıcı Bilgi Yayan Şahıs Tutuklandı

Nevşehir'de Sosyal Medyadan Yanıltıcı Bilgi Yayan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de sosyal medya hesapları üzerinden yanıltıcı bilgi yayan Hasan Y. tutuklandı. Emniyet, siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan incelemeler sonucu şahsın suç işlediğini belirledi.

Nevşehir'de sosyal medyadan yanıltıcı bilgi yayan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Y. isimli şahsın, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar sonrası harekete geçen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Hasan Y.'nin sosyal medya hesaplarında "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu işlediği tespit edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alınan Hasan Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu suikastta şüpheliler için karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcudan olay Mourinho ifşası: Her gece aynı mesajı atıyordu

Yıldız futbolcu Mourinho'yu ifşaladı: Her gece...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.