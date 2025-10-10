Nevşehir'de sosyal medyadan yanıltıcı bilgi yayan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Y. isimli şahsın, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar sonrası harekete geçen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Hasan Y.'nin sosyal medya hesaplarında "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu işlediği tespit edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alınan Hasan Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR