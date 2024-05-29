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Nevşehir'de Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Adam Yaralandı

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Nevşehir'de bir adam, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ve yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Adamın çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulduğu belirtildi.

Nevşehir'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Acıgöl ilçesinde meydana geldi. İlçede kahvehane işleten Necati Dikici (58), sabah evinden ekmek almak için çıktığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredeki diğer köpeklerin de saldırısıyla yaklaşık 10 köpeğin arasında kalan Dikici, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Hastaneye kaldırılan Dikici'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar oluştu.

Gazetecilere açıklamada bulunan Necati Dikici, "Ekmek almaya gidiyordum. Parkın yanında köpek saldırdı. Bir tanesi saldırdıktan sonra diğer köpekler de saldırdı. Yere düştüm. Karnımı, kollarımı parçaladılar. Artık sokağa çıkmaya korkuyorum. Haddinden fazla sokak köpeği var burada. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyorum" dedi.

Dikici'nin yeğeni Doğan Karaman da, "Dayım fırına ekmek almaya gitmiş. Bir tane köpek saldırmış, ondan sonra 8-10 tane olmuş. Yere yatırıp parçalamışlar, esnaflar kurtarmış. Yetkililerden önlem almasını bekliyoruz. Sokağa çıkamıyoruz. Okula giden çocuklar çok sıkıntı çekiyor. Devlet yetkililerinden rica ediyoruz bir an önce tedbir alınsın" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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