Nevşehir'de Sıcak Hava Balonu Mahsur Kalan Turistleri Kurtardı

Nevşehir'de Sıcak Hava Balonu Mahsur Kalan Turistleri Kurtardı
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir sıcak hava balonu peri bacalarının üzerine güvenli iniş yaparken, panik yaşayan turistler ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Nevşehir'de peri bacalarının üzerine güvenli iniş yapan sıcak hava balonunun sepetinden inerek bölgede mahsur kalan turistler ekiplerin çalışması sonucu tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri'nde sıcak hava balonu henüz bilinmeyen bir nedenle peri bacalarının bulunduğu alana güvenli iniş yaptı. Panik yaşayan turistler balonun sepetinden inerken sıcak hava balonu tekrar havalanarak güvenli bölgeye indi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kayalıkların üzerinde mahsur kalan turistler, ekiplerin çalışması sonucu tahliye edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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