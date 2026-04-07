Nevşehir'de "Bu parkın lambası niye yanmıyor kavgası": 3 yaralı

Nevşehir'de bulunan bir parkta alkol alan şahıslar, "Bu parkın lambası neden yanmıyor" diye mahalle muhtarına küfür etti. Olaya muhtarın oğlu da dahil olunca tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

  • Nevşehir'de parkın lambalarının yanmaması nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
  • Kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.
  • Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Nevşehir'de alkol alan şahısların, parkın lambalarının yanmamasını sorguladıkları mahalle muhtarına küfür etmesi sonucu çıkan kavga bıçaklı saldırıya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

MUHTARA KÜFREDİNCE KAVGA ÇIKTI

Olay, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.Ö. ve C.Ö. 2000 Mahalle Muhtarlığı'nın olduğu parka oturarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra mahalle muhtarını gören iki genç, muhtar Tuncay Bozkurt'a "Bu parkın lambaları neden yanmıyor" diye küfür etmeye başladı.

3 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Yaşanan tartışma sonrasında olay yerine gelen muhtarın oğlu Ş.B. de tartışmaya dahil oldu. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Taraflar yanında getirdiği bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada C.Ö., C.Ö ile Ş.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Mahalle muhtarı Tuncay Bozkurt yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar bu parkın lambası neden yanmıyor diye benimle tartışmaya başladı. Daha sonra da küfürler ederek, tehdit etmeye başladı. Burayı harap ederiz, camını çerçeveni kırarız diye tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu

Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel için bomba iddia

Galatasaray maçı öncesi bomba iddia
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı

Piyasalar için felaket niteliğinde İran uyarısı: Kalıcı hale gelebilir
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu

Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Ay yolunda tatlı sürpriz: Artemis II rekora koşarken kadraja Nutella girdi

Artemis II rekor kırdı: Yayını izleyenler gözlerine inanamadı!
Sacha Boey'in yerine 25 milyon Euro'luk transfer! İşte o isim

Sacha Boey'in yerine 25 milyon Euro'luk transfer! İşte o isim