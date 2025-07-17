Nevşehir'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Nevşehir'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine yapılan müdahale sonrası yaralılar hastaneye sevk edildi.

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Avanos- Kayseri Karayolu Bozca köyü yakınlarında yol çalışması yapılan mevkide meydana geldi. Yaşar A.'ın kullandığı 31 KLY 36 plakalı otomobil ile Şahin Ü.'ün kullandığı 27 APY 58 plakalı transit minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yolda takla atarak durabildi. Kazada her iki araç sürücüleri ile birlikte minibüste bulunan 3 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Servis hattına ihbarının ardından olay yerine polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verilirken yol araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Bayraktar'ı kızdıran olay! Holding yöneticilerini toplantıdan kovdu iddiası

O sözlere sinirlenen bakan, holding yöneticilerini toplantıdan kovdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan transferde 2 büyük bomba

Transferde durmuyorlar! Beşiktaş'tan 2 büyük bomba birden
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.