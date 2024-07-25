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Nevşehir'de Ölü Bulunan Kişi İle İlgili İnceleme Başlatıldı

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan adli muayenede kişinin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Ürgüp ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşadığı belirtilen 54 yaşındaki Gürşat Altay'dan, komşuları bir süre haber alınamadı. Evden gelen koku üzerine şüphelenen komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla evin kapısını açtıran polis ekipleri eve girdiklerinde Gürşat Altay'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan adli muayenede Gürşat Altay'ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü tespit edildi. Gürşat Altay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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