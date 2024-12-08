Nevşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de kontrolden çıkan motosiklet, devrilerek metrelere sürüklendi. Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Nevşehir- Avanos yolunda meydana geldi. Soner Sayan'ın (31) kullandığı 50 ACP 294 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Sayan, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR