Nevşehir'de Kayınbabasını Yaralayan Genç İntihar Girişiminde Bulundu

Nevşehir'de Kayınbabasını Yaralayan Genç İntihar Girişiminde Bulundu
Güncelleme:
Nevşehir'de bir genç, kayınbabasıyla çıkan kavgada onu bıçakla yaraladıktan sonra evinin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının ardından, şahsı biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi.

Nevşehir'de kayınbabasını yaralayan genç, daha sonra kendi evinin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine önce pencereden saksı fırlattı, daha sonrada bir yastığı yakarak itfaiye ekiplerinin yere açtığı şişme hava yastığın üzerine attı. Polis ekiplerine yaklaşık 4 ecel teri döktüren şahıs, daha sonra biber gazı ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ 3. Etap'ta bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.S. ile kayınbabası S.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M. S. Kayınbabasını bıçakla yaraladı. Olay sonrası M. S.'nin eşi S.G. 2 yaşındaki küçük çocuğunu da alıp polis ekiplerine sığındı. Bunun üzerine M. S., kendi evinin penceresine çıkarak çocuğunun getirilmesini isteyerek sürekli küfürler etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zaman zaman evin penceresine oturan şahsı polis ekipleri yaklaşık 4 saat ikna etmeye çalıştı. Kendisini öldürmekle tehdit eden şahıs evde bulunan 3 yaşındaki kızını kucağına alarak pencereye çıktı. Bir türlü ikna olmayan şahıs daha sonra pencere kenarında bulunan saksıyı polis ekiplerinin üzerine attı. Bununla da yetinmeyen şahıs, evden aldığı yastığı yakarak, itfaiye ekiplerinin atlama ihtimaline karşı açtıkları hava yastığın üzerine attı.

Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarından bir sonuç alamayan polis ekipleri Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahsın evine operasyon için düğmeye bastı. Elinde bıçak ile kapıyı açan şahsı ekipler bir süre daha ikna etmeye çalıştı. Kendisini öldürmekle tehdit eden ve kendisine bıçakla zarar veren şahsı, polis ekipleri biber gazı kullanarak etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
