Haberler

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında yaptığı operasyonda, izinsiz kazı yapan 5 kişiyi yakaladı. Kazıda farklı aletler ele geçirildi ve adli tahkikat başlatıldı.

Nevşehir'de kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde jandarma ekipleri Merkeze bağlı Özyayla köyünde bulunan bir ikamette izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla O.B.'nin ikametine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda O.B.'ye ait taşınmaz içerisinde O.B., C.U., C.B., E.Ç. ve M.Ç. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede, yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğinde kazı yapıldığı belirlendi. Yapılan aramalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen 3 adet kürek, 2 adet çapa, 1 adet kazma ve 1 adet teneke olmak üzere toplam 7 adet kazı malzemesi ile 2 adet aydınlatma malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında, cumhuriyet savcısının talimatları ile adli tahkikat başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı