Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Nevşehir'de kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde jandarma ekipleri Merkeze bağlı Özyayla köyünde bulunan bir ikamette izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla O.B.'nin ikametine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda O.B.'ye ait taşınmaz içerisinde O.B., C.U., C.B., E.Ç. ve M.Ç. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede, yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğinde kazı yapıldığı belirlendi. Yapılan aramalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen 3 adet kürek, 2 adet çapa, 1 adet kazma ve 1 adet teneke olmak üzere toplam 7 adet kazı malzemesi ile 2 adet aydınlatma malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında, cumhuriyet savcısının talimatları ile adli tahkikat başlatıldı. - NEVŞEHİR