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Nevşehir'de hafif ticari araç yan yattı, 2 kişi yaralandı

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Nevşehir'de meydana gelen kazada bir hafif ticari araç yan yattı ve 2 kişi yaralandı. Kazaya müdahale için sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nevşehir'de hafif ticari aracın yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.E.A.'nın kullandığı 34 BRU 143 plakalı hafif ticari araç; önce orta bariyerlere çaptı, daha sonra çarpmanın etkisiyle yol ortasına yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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