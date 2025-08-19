Nevşehir'de Freni Patlayan Kamyon 10 Araca Çarptı, 6 Yaralı

Nevşehir'de Freni Patlayan Kamyon 10 Araca Çarptı, 6 Yaralı
Nevşehir'in Göreme beldesinde freni patlayan bir kamyon, park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü. Kazada 6 kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de freni patlayan kamyon park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü. 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Göreme beldesi Bilal Eroğlu Caddesi'nde yaşandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 CVJ 721 plakalı kamyonun Göreme beldesine gelirken bir anda freni patladı. Rampa aşağı inen kamyon cadde üzerinde bulunan park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalına düşen kamyonun şoförü araç içinde sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında sürücü araçtan çıkartıldı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan 6 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
