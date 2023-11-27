Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de Forex dolandırıcılarına operasyon: 4 gözaltı

Son Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Abone Ol

Nevşehir'de yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran Forex yatırımı adı altındaki kişilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda suça konu dijital materyal ele geçirildi.

Nevşehir'de "Forex yatırımı" adı altında yüksek kazanç elde etmek vaadiyle vatandaşları dolandıran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca dolandırıcılara yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Forex Finans" adı altında yüksek kazanç vaadiyle çevresindeki insanları ikna ederek dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Nevşehir il merkezinde 4 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda suça konu dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Operasyon Nevşehir Forex Dolandırıcılık Tutuklama Gözaltı Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title