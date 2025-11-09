Haberler

Nevşehir'de Feci Kaza: 15 Yaşındaki İki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Nevşehir'de bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 15 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de ağır yaralandı.

Nevşehir'de yoldan çıkarak ağaca çarpıp ikiye bölünen araçta hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Hurdaya dönen otomobil; 15 yaşında olan 3 arkadaştan 2'sine mezar oldu.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy mahallesi Fevzi Çakmak caddesinde meydana gelen kazada 63 ADV 217 plakalı Geely marka otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Feci kazanın ardından yapılan incelemelerde hayatlarını kaybedenlerin 15 yaşındaki Vahdi Batın Ş. ile Osman Nuri Ö. olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Fikret Kağan E.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
