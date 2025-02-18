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Nevşehir'de Eski Nişanlısı Tarafından Tüfekle Vurulan Genç Kadın Toprağa Verildi

Nevşehir'de Eski Nişanlısı Tarafından Tüfekle Vurulan Genç Kadın Toprağa Verildi
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Nevşehir'de tartıştığı eski nişanlısı tarafından tüfekle vurulup hayatını kaybeden 21 yaşındaki Beyza Akdoğan, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayda, 26 yaşındaki Mustafa Baltaş da intihar etti.

Nevşehir'de, tartıştığı eski nişanlısı tarafından tüfekle vurularak öldürülen genç kadın toprağa verildi.

Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak üzerinde bulunan Eras Sitesi'ndeki bir dairede gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Mustafa Baltaş (26) ile eski nişanlısı Beyza Akdoğan (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Baltaş, tüfekle Beyza Akdoğan'a ateş açtıktan sonra kendisine de ateş etti. Beyza Akdoğan'ın ikamette bulunan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mustafa Baltaş ve Beyza Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Beyza Akdoğan'ın cansız bedeni daha sonra Küllü Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Akdoğan toprağa verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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