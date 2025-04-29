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Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu

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Nevşehir'de iddiaya göre eğitimde silahını doldur-boşalt yapan bir astsubayın yanlışlıkla vurduğu silah arkadaşı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Mahid Toparlak'ın iddiaya göre kuru tetik eğitimi yaparken silahı yanlışlıkla ateş aldı. Çıkan mermi Toparlak'ın elini sıyırdıktan sonra yanında bulunan silah arkadaşı İstikam Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun'un karın kısmına isabet etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Meydana gelen olayda 2 astsubay da yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı astsubaylar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, karnından vurulan İstikam Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Astsubay Toparlak'ın tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu

ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Öte yandan, şehit olan İstikam Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun'un Nevşehir'de bulunan evine Türk bayrağı asıldı.

Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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