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Nevşehir'de Düşen Kadın Gençler Tarafından Kurtarıldı

Nevşehir'de Düşen Kadın Gençler Tarafından Kurtarıldı
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Nevşehir'de köprüde yürürken dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düşen 37 yaşındaki Vesile K., çevredeki gençler tarafından kurtarıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek kadın hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de köprüde yürürken ayağı kayan genç kadın Kızılırmak Nehri'ne düştü. Kadını çevredeki gençler ırmağa atlayarak kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Gülşehir ilçesi Çalışanlar Mahallesi'nde Kızılırmak üzerindeki köprüde yaşandı. Akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan Vesile K. (37) köprü üzerinde yürürken bir anda dengesini kaybederek köprü bariyerlerinden ırmağa düştü. Genç kadının düştüğünü gören gençlerden birisi hemen ırmağa atlayarak, kadını ırmak içinde bulunan küçük adacığa çıkartmayı başardı. Gencin arkadaşları da durumu 112'ye bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk yardımı gençlerin yaptığı kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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