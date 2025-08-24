Nevşehir'de Düğün Konvoyunda Yol Verme Kavgası

Nevşehir'de düğün konvoyunda bulunan sürücüler ile diğer sürücüler arasında yol verme kavgası yaşandı. Yaşanan kavga cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Çat-Nar kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda bulunan sürücüler ile diğer sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlar yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilirken, taraflar daha sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan kavga nedeniyle trafik bir süre durdu. Tarafların araçlarına binerek olay yerinden ayrılmasının ardından trafik normale dönerken, yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - NEVŞEHİR