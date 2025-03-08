AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı

AK Partili Meclis üyesine yaptığı hareketin bedeli ağır oldu
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak

Avrupa alarma geçti, ilk hamle geldi: Tüm erkekler askere alınacak
Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

Ece'nin ölümünde dikkat çeken gözaltı
Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı

Adnan Oktar'a getirdiği köfte binbaşıya pahalıya patladı

Nevşehir'de camide bir kişi ölü bulundu

Nevşehir'de camide bir kişi ölü bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesindeki Merkez Camii'nde, imam ve cemaat tarafından yerde yatan 54 yaşındaki İhsan Yavuz'un cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük beldesi Merkez Camii'nde ikindi namazı için camiye gelen imam ve cemaat, imam odasında yerde yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

CAMİDE ESRARENGİZ ÖLÜM

İmamın ihbarı üzerine camiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Camide yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin 54 yaşındaki İhsan Yavuz'un olduğu tespit edildi. Yavuz'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

CHP'li belediyedeki saygısızlığa Erdoğan ateş püskürdü
img

Görüntü köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden
img

İşte 'Alo fetva hattı'na en çok aramanın yapıldığı 3 ilimiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü

Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Alışveriş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

AVM'de dehşet anları! Talihsiz kadın, olay yerinde can verdi
İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf

İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf
İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi: Çevremdeki insanların malvarlıklarına el koymuşlar

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek

Ülkeyi kan gölüne çeviren Esad'a uyarısı zehir zemberek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.