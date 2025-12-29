Haberler

Faciayı ağaç önledi: O anlar güvenlik kameraları yansıdı

Faciayı ağaç önledi: O anlar güvenlik kameraları yansıdı
Güncelleme:
Nevşehir'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarpıp, kaldırımda bulunan bir ağaca takılarak durabildi. Kazada sürücü iyi olduğunu belirtip tedaviyi reddetti.

Nevşehir'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobilin bahçe duvarından aşağıya düşmesini ağaç engelledi. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki bir otomobile, daha sonra kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza 15 Temmuz Mahallesi 122. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner Y. yönetimindeki 50 ACB 520 plakalı BMV marka otomobil, rampa aşağıya inerken kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki 50 EL 089 plakalı otomobile, daha sonra kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Otomobilin bahçe duvarından düşmesini ağaç engelledi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yapılan sağlık kontrolünde iyi olduğunu belirterek tedaviyi reddetti.

Maddi hasarın meydana geldiği trafik kazası güvenlik kamerasınca da kaydedildi. - NEVŞEHİR

