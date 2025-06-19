Nevşehir'de Balkonundan Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı

Nevşehir'de Balkonundan Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı
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15 yaşındaki Z.S., sigara içmek için çıktığı balkondan düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri sevk edilirken, genç kız hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de sigara içmek için balkona çıkan genç kız, aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Olay gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Bahadır Sokak üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde odasının balkonuna sigara içmek için çıkan 15 yaşındaki Z.S., dengesini kaybederek 3. kattan aşağıya düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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