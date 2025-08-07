Nevşehir'de Balkonundan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Balkonundan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'de 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de evinin balkonundan düşen çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Emek Mahallesi Kervan sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre 4 yaşındaki yabancı uyruklu Ömer N. isimli çocuk oturdukları apartmanın 3. katında bulunan evinin mutfak balkonunda oynarken bir anda aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk önce Nevşehir Devlet Hastanesi'ne daha sonra da ileri tetkik ve tedavisi için Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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