Nevşehir'de AVM'ye Silahlı Tehdit

Güncelleme:
Nissara AVM'de ayakkabı değiştirmek isteyen genç, mağaza yetkilisinden olumsuz yanıt alınca silah göstererek tehdit etti. Olay sonrası polis ekipleri müdahale etti ve güvenlik önlemleri tartışma konusu oldu.

Nevşehir'de bulunan NİSSARA AVM'ye silahla giren genç, ayakkabı değiştirme talebinde bulundu. Mağaza yetkilisinden olumsuz yanıt alınca belindeki silahı göstererek "bunu üzerine boşaltırım" diye tehdit etti.

Olay Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerinde bulunan Nissara AVM'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.R.E. daha önce aldığı ayakkabı değişimi için tekrar mağazaya gitti. Mağaza yetkilisi değişim işleminin geçersiz olduğunu söyleyince, Nissara AVM'ye belinde silahla giren genç, silahı yetkililere göstererek "bu şarjörü üzerinize boşaltırım" diye tehditler savurdu. Mağaza yetkilisinin ihbarı üzerine Nissara AVM'ye polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre polis ekiplerine de direnen M.R.E. daha sonra göz altına alındı.

Yaşanan bu olay, Nissara AVM'deki güvenlik önlemlerinin yetersizliği konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Polis ekipleri, şahsın silahla AVM içerisine nasıl girebildiğini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
