Nevşehir'de ATV heyecanı hastanede bitti

Nevşehir'de iki kardeş, yeni aldıkları ATV motorunu incelerken bir kaza yaşandı. ATV'nin halatını kontrol eden kardeşin eli vincin arasına sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de yeni aldıkları ATV motorunu inceleyen iki kardeşten birinin eli, aracın ön kısmında bulunan halatın vincine sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri genci kurtardı.

Olay, Emek Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kardeş yeni aldıkları ATV motorunu site otoparkından çıkararak incelemeye başladı. Kardeşlerden biri ATV'nin üzerine otururken, diğer kardeş ise aracın ön kısmında bulunan çeki halatını kontrol etmeye başladı. Bu sırada ATV üzerinde bulunan kardeşin bir anda çeki halatını çalıştırması sonucu, diğer kardeşin eli vincin arasına sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gencin elini sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, daha sonra ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
