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Nevşehir'de 5 firari yakalandı

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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silahla tehdit suçundan aranan İ.D, M.D, Ş.D, H.D. ve M.K. isimli hükümlüler yakalandı. Yakalanan firariler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), haklarında arama kararı bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Acıgöl ilçesinde "silahla tehdit" suçundan haklarında 3 yıl 4'er ay hapis cezası bulunan İ.D, M.D, Ş.D, H.D. ve M.K'yi yakaladı.

Firari hükümlüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Nevşehir JASAT Güvenlik Yakalama Ceza Suç 3. Sayfa Haberler

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