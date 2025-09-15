Haberler

Nevşehir'de 12 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, Jandarma ekipleri yapılan bir operasyonda 12 parça tarihi eser ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında El Yazması Kur'an-ı Kerim ve bakır sürahi ile tabaklar bulunuyor. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Avanos ilçesinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele ve 2863 sayılı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırı şekilde olduğu değerlendirilen 12 tarihi eser ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Avanos ilçesine bağlı Akarca köyünde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden B.C. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan arama faaliyetinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele ve 2863 sayılı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırı şekilde olduğu değerlendirilen; 7 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen El Yazması Kur'an-ı Kerim, 4 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bakır sürahi ve tabak ile 1 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.C. isimli şahıs işlemlerinin ardından, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

