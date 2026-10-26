Nevşehir Bekdik Mahallesi'nde otomobil motosikletle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir merkez Bekdik Mahallesi TOKİ 2. Etap'ta meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı