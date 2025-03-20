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Nevşehir-Aksaray Karayolu Aşırı Buzlanma Nedeniyle Trafiğe Kapandı

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Nevşehir-Aksaray karayolu, Alayhan rampalarında aşırı buzlanma ve tipi sonucu çok sayıda tırın makaslamasıyla çift yönlü trafiğe kapandı. Trafik ekipleri, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor ve AFAD ekipleri yolda mahsur kalanlara yardım ediyor.

Nevşehir- Aksaray karayolu çift yönlü trafiğe kapandı

NEVŞEHİR - Nevşehir- Aksaray karayolu Alayhan rampalarında aşırı buzlanma ve tipi nedeniyle çok sayıda tır makaslayarak yolu trafiğe kapattı.

Sabah saatlerinde başlayan hafif yağmur ve kar yağışı akşam saatlerinde yerini tipiye ve buzlanmaya bıraktı. Nevşehir- Aksaray karayolunda aşırı tipi ve buzlanma nedeniyle makaslayan çok sayıda tır, yolun çift şeritli olarak trafiğe kapanmasına neden oldu.

Nevşehir'den Aksaray istikametine gidecek olan araçlara Nevşehir çıkışında ve Acıgöl ilçe çıkışından sonra izin verilmiyor. Yolda vatandaşların mahsur kalmaması için trafik ekipleri araç sürücülerini şehir merkezi başta olmak üzere Nevşehir şehirlerarası otobüs terminaline ve yol kenarlarında bulunan petrol istasyonlarına yönlendiriliyor. Ankara istikametine gitmek isteyen sürücüler de, Derinkuyu ilçesi istikametinden Niğde-Ankara otobanına yönlendiriliyor.

Nevşehir ve Aksaray AFAD ekipleri de yolda mahsur kalan sürücü ve yolcular için kumanya dağıttı. Karayolları ekiplerinin ve kurtarma çalışmaların sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Nevşehir-Aksaray Karayolu Aşırı Buzlanma Nedeniyle Trafiğe Kapandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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