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Nevruz Kutlamasında Yasa Dışı Eylemler: 28 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

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İstanbul Valiliği, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılan Nevruz kutlamasında yasa dışı slogan atan ve pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu. Etkinlik sırasında suç içerikli görsellerin yayınlanması üzerine gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi.

İstanbul Valiliği, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Nevruz kutlamasında yasa dışı slogan atan ve pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Nevruz kutlamasında yasa dışı slogan atan ve pankart açan 28 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Açıklamada, "Düzelenleme Komitesi tarafından 5 Mart 2025 tarihinde Valiliğimize yapılan başvuruyla 23 Mart 2025 tarihinde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Nevruz kutlaması düzenlenmesi için izin talebinde bulunulmuştur. İlgili birimlerimizce yapılan değerlendirmeler neticesinde ilgili mevzuata uyulması, etkinlik alanı ve çevresinde stant, çadır kurulmaması, dergi-yayın sergisi açılmaması şartıyla gerekli izin verilmiştir. 23 Mart 2025 Pazar günü yapılan etkinlik sırasında suç içerikli görseller yayınlandığı, suç unsuru taşıyan sloganlar atıldığı, afiş ve pankart açıldığının tespiti üzerine Düzenleme Komitesine gerekli uyarılar yapılmıştır. Yapılan uyarılara rağmen Düzenleme Komitesi tarafından sorumluluğu altındaki gerekli tedbirler alınmamıştır. Güvenlik güçlerimizce yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatılmış olup, Düzenleme Komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ederek etkinlik alanında yasa dışı faaliyetlerde bulunan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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