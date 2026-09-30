Haberler

Netanyahu, flydubai olayı sonrası havayollarına güvenlik artırma talimatı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, flydubai uçağında yaşanan olayın ardından hava yolu şirketlerine güvenlik önlemlerinin artırılması talimatı verdi. İsrail Havalimanları İdaresi, Suudi Arabistan'daki yolcuların kurtarma uçuşuyla Ben Gurion Havalimanı'na ineceğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında yaşanan olayın ardından hava yolu şirketlerine yönelik güvenlik önlemlerinin "artırılması" talimatı verdi.

İsrail, Dubai-Tel Aviv seferini yapan flydubai hava yollarına ait yolcu uçağında yaşanan olayın ardından harekete geçti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hem İsrail hava yolu şirketlerinde hem de İsrail dışındaki hava yolu şirketlerinde güvenlik önlemlerinin "artırılması" talimatını verdi.

Suudi Arabistan'dan İsrail'e direkt uçuş

Kaçırılma/yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu gönderdikten sonra Suudi Arabistan'ın Tabuk Havalimanı'na acil iniş yapan yolcu uçağında bulunan yolcuları İsrail'e götürecek uçağın havalandığı bildirildi. İsrail Havalimanları İdaresi, Suudi Arabistan'daki yolcuların flydubai'nin düzenlediği kurtarma uçuşu ile Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na ineceğini bildirdi.

Pilot uçağı düşürmeye çalıştı

Netanyahu, uçak İsrail'e yaklaştığı sırada pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını kaydetmiş, pilotun uçağı yolcularla birlikte düşürmeye çalıştığını belirtmişti. Bir İsrailli yolcunun ve bir kabin görevlisinin kokpite girmeyi başardığını ve uçak sistemlerine zarar vermeye çalışan pilotu durdurduğunu aktaran İsrail Başbakanı, daha sonra başka bir kabin görevlisinin kokpite girdiğini ve uçağı kontrol altına almayı başardığını sözlerine eklemişti. Netanyahu, "Pilot tutuklandı ve şu anda Suudi yetkililer tarafından sorgulanıyor" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Alanya'da kooperatif yöneticisi yaşlı kılığına girip otobüslere bindi! Denetimlerde 79 şoföre ceza kesildi

Yaşlı kılığına girip otobüslere bindi! Şoförlerin tavrı şaşırttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Ekran başına geçenler mest oldu! Dün gece nefesler kesildi

UEFA'dan Fatih Terim'e görev

UEFA'dan Fatih Terim'e görev!
Galatasaray'da Uğurcan Çakır sorguya çekiliyor

Okan Buruk'tan beklenen hamle geldi!
YRP Milletvekili Doğan Bekin, Fatih Erbakan'ın isteğiyle Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK'dan istifa etti

Yeniden Refah'ta büyük kriz! Fatih Erbakan istedi, istifa etti
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı

İşte bahis oynayan dört büyüklerin yöneticileri
Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK için sürpriz iddia! Dünyaca ünlü isim geliyor

MHK için sürpriz iddia! Gündoğdu'nun yerine dünyaca ünlü isim geliyor
Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı